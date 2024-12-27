20 тыс. машин проехало по платному участку Вознесенского тракта за полсуток

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Город
27 декабря 2024  15:01
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Казани, после официального открытия нового платного участка Вознесенского тракта, наблюдается высокая активность транспортного движения. За 12 часов, с полудня до полуночи 26 декабря, по этому участку проехали 20 347 автомобилей. Директор компании «Оптима-технологии» Рустем Рафиков поделился этой информацией, опираясь на данные пресс-службы Министерства транспорта РТ.

Из общего числа проехавших машин, 13 142 покинули город, в то время как 7 204 прибыли. Пик трафика пришелся на период с 17:00 до 20:00, что говорит о значительной загруженности дороги в вечернее время.

На новом платном участке дежурят аварийные комиссары, которые уже помогли при обработке двух ДТП по состоянию на 27 декабря.

В церемонии запуска движения участвовали высокопоставленные лица, включая заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина и Главу Татарстана Рустама Минниханова, которые отслеживали процесс через видеосвязь. Данный участок дороги был построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», по которому Татарстан достиг всех необходимых показателей.

Важным аспектом нового участка является система «Свободный поток», обеспечивающая беспрепятственный проезд, а также интеллектуальная транспортная система, предназначенная для управления транспортными потоками. Примечательно, что до 11 января проезд по этому обновленному участку будет бесплатным, как ранее сообщалось.

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