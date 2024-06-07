20 тысяч татарстанцев стали продавцами на маркетплейсе Wildberries

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Россия/Мир
7 июня 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. 

В ходе встречи было отмечено, что маркетплейс динамично развивается в Татарстане: число предпринимателей, зарегистрированных на платформе, активно растет. На сегодняшний день зарегистрированы более 20 тысяч личных кабинетов из Татарстана. Компания также активно участвует в реализации обучающих мероприятий для бизнеса и проводит масштабные форумы-марафоны. 

Особое внимание уделили развитию сотрудничества. Маркетплейс заинтересован в расширении рынка сбыта для татарстанских производителей. Поддержка Республики Татарстан позволяет маркетплейсу продвигаться на международные площадки, что открывает новые возможности для бизнеса республики.

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