20 тысяч татарстанцев стали продавцами на маркетплейсе Wildberries

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук.

В ходе встречи было отмечено, что маркетплейс динамично развивается в Татарстане: число предпринимателей, зарегистрированных на платформе, активно растет. На сегодняшний день зарегистрированы более 20 тысяч личных кабинетов из Татарстана. Компания также активно участвует в реализации обучающих мероприятий для бизнеса и проводит масштабные форумы-марафоны.

Особое внимание уделили развитию сотрудничества. Маркетплейс заинтересован в расширении рынка сбыта для татарстанских производителей. Поддержка Республики Татарстан позволяет маркетплейсу продвигаться на международные площадки, что открывает новые возможности для бизнеса республики.