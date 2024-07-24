200 тысяч мальков стерляди выпустили в Каму в Татарстане

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Республика
24 июля 2024  13:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане прошла масштабная экологическая акция. В реку Каму выпустили 200 тысяч мальков стерляди. Мероприятие организовал «Нижнекамскнефтехим» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ, молодь стерляди доставили в село Бетьки Тукаевского района из рыбопитомника в Нижегородской области. Специальный транспорт был оснащен всем необходимым оборудованием для поддержания оптимальных условий для транспортировки рыбы.

К акции присоединились жители села Бетьки, в том числе и самые юные защитники природы. Дети с удовольствием наблюдали, как маленькие стерлядки осваиваются в своей родной стихии.

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