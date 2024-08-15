200-тысячным пассажиром «ЮВТ АЭРО» стала россиянка на рейсе «Казань-Калуга»

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отметила юбилейного пассажира. Счастливицей стала жительница Калуги Галина Соколова, которая регистрировалась на рейс Казань-Калуга 14 августа.

В Международном аэропорту «Казань» ей вручили сертификат на бесплатный полет для двоих на любом федеральном рейсе авиакомпании. Галина Владимировна с супругом и двумя внучками прилетела в столицу Татарстана впервые и была приятно удивлена такому подарку.

Отметим, что с начала года услугами «ЮВТ АЭРО» воспользовались 200 тысяч пассажиров. Авиакомпания продолжает активно развиваться и открывать новые направления, в числе которых рейс Казань-Ташкент, запущенный 5 августа.