205 тысяч казанцев проголосовали за благоустройство общественных пространств

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Город
8 апреля 2024  10:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани свои голоса за приоритетные для благоустройства общественные площадки отдали 205,7 тысяч человек. По республике это наименьший процент проголосовавших – всего 50% от плана.

Цифру озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. 

Самыми активными оказались жители 4 районов Татарстана – Арского, Сабинского, Высокогорского и Алькеевского.

Айзатуллин призвал активизироваться руководителям других районов по агитации населения принять участие в голосовании. Выбрать общественные пространства, которые благоустроят в следующем году можно до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru.

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