21-летняя жительница Казани ответит за организацию и проведение азартных игр

По версии следствия, 21-летняя девушка арендовала нежилое помещение в доме по улице Сафиуллина. Тайком от собственника она установила в помещении 10 игровых аппаратов, а также мониторы, системные блоки и иные технические средства для проведения азартных игр. При этом сама обвиняемая выполняла роль администратора-кассира заведения. Противоправная деятельность была пресечена 5 мая этого года.

Причастность к совершению преступления девушка признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Сообщает СУ СКР по РТ.