21-летняя жительница Казани ответит за организацию и проведение азартных игр

Город
8 ноября 2023  17:49
Автор:
Виктория Осинина

По версии следствия, 21-летняя девушка арендовала нежилое помещение в доме по улице Сафиуллина. Тайком от собственника она установила в помещении 10 игровых аппаратов, а также мониторы, системные блоки и иные технические средства для проведения азартных игр. При этом сама обвиняемая выполняла роль администратора-кассира заведения. Противоправная деятельность была пресечена 5 мая этого года.

Причастность к совершению преступления девушка признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Сообщает СУ СКР по РТ.

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