С 22 по 24 августа в РТ пройдет XV международный этнический фестиваль «Крутушка»

В прошлом году фестиваль пришлось отменить в связи с проведением строительных работ. Теперь же он возвращается в обновленном формате, обещая новый уровень комфорта для участников и гостей. Так, на территории лагеря появились новые корпуса, в которых можно остановиться на время фестиваля.

Фото: Юлия Калинина

В этом году организаторы обещают грандиозную программу, в которой будут объединены современная этническая музыка, аутентичный фольклор, национальная кухня, мастер-классы, ярмарка ремесленников, арт-проекты и детские программы. Звезды этносцены и молодежные проекты создадут неповторимую атмосферу праздника, объединяющего поколения.

Интересным опытом станет возможность попробовать разнообразный старинный фастфуд, а также традиционные блюда, распространенные в России до появления на ее территории картофеля.

К участию в фестивале приглашаются авторы и исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства. Заявки принимаются до 10 июня 2025 года на официальном сайте фестиваля. Он проходит при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства по делам молодежи РТ и организован ООО «Центр информационных технологий в образовании» и фондом общественных и гражданских инициатив «Гармония».

Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».