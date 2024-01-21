22 января школам Казани рекомендовано провести занятия дистанционно

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Республика
21 января 2024  16:25
Автор:
Виктория Осинина

Из-за продолжающихся аномальных снегопадов Управление образования Казани рекомендовало школам города организовать 22 января учебный процесс в дистанционном формате, сообщает ИА "Татар-информ".  В школах будут открыты дежурные классы с очными уроками для детей, которых не с кем оставить дома. Однако школы самостоятельно будут принимать решение, в каком формате проводить обучение. В понедельник не будут курсировать и школьные автобусы — их передвижение затруднено из-за обильного снегопада.

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