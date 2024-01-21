22 января школам Казани рекомендовано провести занятия дистанционно

Из-за продолжающихся аномальных снегопадов Управление образования Казани рекомендовало школам города организовать 22 января учебный процесс в дистанционном формате, сообщает ИА "Татар-информ". В школах будут открыты дежурные классы с очными уроками для детей, которых не с кем оставить дома. Однако школы самостоятельно будут принимать решение, в каком формате проводить обучение. В понедельник не будут курсировать и школьные автобусы — их передвижение затруднено из-за обильного снегопада.