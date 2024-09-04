227 ДТП в Казани зарегистрировали в первый учебный день

За прошедшие сутки, 3 сентября, на дорогах Татарстана было зарегистрировано 227 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали люди. В одном случае – столкновение автомобилей, во втором – падение пассажира.

Ранее мы писали, что первый учебный день по традиции окрасил карту Казани в бордовый цвет из-за пробок на дорогах. На городских магистралях в часы пик движение было затруднено практически во всех районах. Согласно данным онлайн-карт, пробки наблюдались на основных улицах Казани, включая центральные магистрали и основные выезды из города. В частности, в 9 часов утра насчитывалось минимум восемь аварий.

Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и еще 6 – не имеющих прав на управление транспортным средством.

Кроме этого, за различные правонарушения в полицию было доставлено 5 человек.