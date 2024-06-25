23-летний житель Альметьевска лишился 4 млн рублей, поверив аферистам

В Альметьевске мечтавший о дополнительном доходе молодой человек стал жертвой мошенников, которые обещали ему легкий заработок через инвестиции. Он потерял практически все свои сбережения, а затем взял кредиты, чтобы продолжать инвестировать. В итоге, лишился около 4 миллионов рублей.

История началась с привлекательной рекламы в сети интернет. Аферисты предложили заинтересованному молодому человеку использовать специальный бот, обещая быстрый заработок. После регистрации в боте и ввода личных данных, с ним связалась представитель инвестиционной компании.

Она убедила его вложить первые 9500 рублей, пообещав создание личного кошелька в приложении и предоставив инструкции. После этого помощник старался убедить молодого человека вкладывать все больше денег, обещая ему высокую отдачу от инвестиций.

Потерпевший вложил все свои сбережения, а затем стал брать кредиты, чтобы продолжать инвестировать. Он визуально видел свои инвестиции на счету в специальном приложении, что укрепляло его веру в надежность инвестиционной компании.

Однако всё рухнуло, когда молодой человек решил вывести 1000 долларов. Ему отказали, потребовав предоставить реквизиты доверенного лица или карту человека с чистой кредитной историей. Когда он предоставил карту без задолженностей, мошенники потребовали оформить кредит на сумму, значительно превышающую вложенные деньги.

Тогда молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».