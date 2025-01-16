233 медработника Татарстана получили жилье в 2024 году

В 2024 году Госжилфонд предоставил жилье 233 медицинским работникам Татарстана. Все они получили квартиры с чистовой отделкой в различных городах и районах республики.

Правительство Татарстана ежегодно выделяет гранты 125 медработникам для улучшения их жилищных условий. Размер каждого гранта составляет 800 тысяч рублей. За последние десять лет благодаря этой программе свои жилищные условия смогли улучшить 1 104 специалиста здравоохранения.

Ключевым инструментом в решении жилищных вопросов медицинских кадров остается программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом при поддержке руководства республики. За 30 лет работы фонд обеспечил благоустроенным жильем 12 тысяч работников сферы здравоохранения.

Такие меры позволили привлечь в больницы и поликлиники Татарстана больше квалифицированных специалистов. Решение кадровых вопросов в здравоохранении является одной из приоритетных задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», запущенного 1 января 2025 года.