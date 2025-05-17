24 мая в Казани откроется летний сезон в экстрим-парке «УРАМ»

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Город
17 мая 2025  12:05

24 мая в казанском экстрим-парке «УРАМ» стартует новый летний сезон под девизом «Твои планы на лето». Гостей ждет насыщенная программа: спортивные состязания, обучающие тренинги, музыкальные импровизации и вечерние мероприятия на закате.

В течение трех месяцев посетители смогут бесплатно заниматься экстремальными видами спорта: катанием на самокатах, BMX-велосипедах, скейтбордах и роликах. Культурную программу обеспечат резиденты парка – участники Scratch Dj School, которые будут устраивать музыкальные джем-сейшны и тематические вечеринки.

Летний сезон в «УРАМ» будет богат на события различного масштаба:

• Международный фестиваль цифрового искусства «НУР» (23-25 мая)
• Экологический забег «Зеленый марафон» (31 мая)
• Детский праздник уличной культуры (1 июня)
• Всемирный день скейтбординга (21 июня)
• Общероссийский День молодежи (28 июня)

Парк обещает стать главной площадкой для активного отдыха казанцев и гостей города в течение всего лета.

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24 мая в Казани откроется летний сезон в экстрим-парке «УРАМ»
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