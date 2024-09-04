24 тонны продуктов отправлены нуждающимся в Курскую область из Казани

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Республика
4 сентября 2024  18:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Из Казани в Курскую область отправился очередной гуманитарный груз, собранный жителями Татарстана в рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». На этот раз нуждающимся жителям пострадавшего региона будет доставлено 24 тонны продовольственных товаров первой необходимости.

Как отметил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин, акция проводится по поручению Рустама Минниханова в тесной координации с МЧС России. В этот раз было принято решение об отправке именно продуктов питания, поскольку ранее куряне уже получили необходимую бытовую технику и средства личной гигиены.

Средства на закупку продуктов были собраны благотворительным фондом «Ак Барс Созидание». В состав продуктовых наборов вошли мука, масло, консервы, крупы, чай и другие продукты длительного хранения. Для удобства раздачи наборы упакованы в индивидуальные коробки.

Это не последняя отправка гуманитарной помощи. Пункты сбора помощи продолжают свою работу.

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