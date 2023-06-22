«Мы помним»: 25 тысяч свечей стали основой инсталляции «Колхозник Татарии» в казанском Парке Победы

Вечер среды в одном из самых популярных у казанцев мест отдыха выдался отнюдь не будничным. Уже после обеда на главной площадке парка и вечного огня шла работа – молодые люди в синих ветровках с эмблемой «Молодая гвардия» устанавливали на асфальт одноразовые стаканчиками со свечами. Ближе к вечеру они сложились в единую картину: образ таксиста на фоне двух боевых машин и надписи сверху и снизу: «Мы помним» и чуть ниже – «Колхозник Татарии».

Правда, с высоты человеческого роста оценить эпичное полотно было невозможно. Но оно хорошо просматривалось на большом мониторе, изображение на который передавалось с камеры, установленной на автовышке высотой с пятиэтажку.

Первый огонек от молодогвардейцев Фото: © Дмитрий Сивков

У монитора несколько молодых людей что-то живо обсуждали. Оказалось, организаторы вносят последние правки в общую картину. На просьбу ввести в курс дела откликнулся Руслан Шигабуддинов, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии», главной движущей силы данного действа. Молодой человек рассказал, что все происходящее – это подготовка к главному моменту ежегодной акции «Огненные картины войны», которая должна стартовать в 21 час. Сама акция является междурядной – сотни огненных картин осветят в этот вечер 145 городов России и мира в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.

В каждом городе свой сюжет. У нас вот изображение советских танков Т-34 и Т-70 и танкиста. На их сотворение ушло более 25 тысяч свечей.

Что вдохновило на этот образ?

Мы решили почтить память дедов прадедов, не только грудью защищавших независимость нашей страны на фронте, но и прилагавших все силы для этого в тылу.

Осенью 1942 года по инициативе молодежи Сабинского района в сельских районах Татарстана развернулся сбор средств на танковую колонну «Колхозник Татарии». Всего сельские труженики собрали порядка 100 миллионов рублей, а 5 мая 1943 года танковая колонна из 200 «тридцатьчетверок» была передана делегацией ТАССР трем бригадам 10-го танкового корпуса в прифронтовом Старом Осколе.

Образ танкиста проступил на асфальте множеством свечей Фото: © Дмитрий Сивков

А как возникла сама идея именно этого сюжета?

Все начинается с изучения информации, когда попадается что-то значимое, берем в разработку. В прошлом году, например, мы выкладывали «Катюшу». Идея пришла, когда обратили внимание на информацию, что каждый четвертый снаряд для легендарной реактивной установки в годы войны произвели в Татарстане. А еще самолет По-2, который, кстати, стоит тут в Паре Победы, потому что он производился в том числе тоже в нас. В этом году вот решили напомнить о такой инициативе жителей Сабиновского района. Когда определись с темой, уже при помощи специалистов разработали концепцию самого изображения, что сегодня здесь представлена.

Сколько людей задействовано в подготовке и организации?

Более ста молодогвардейцев и волонтеров. В прошлом году к нам присоединилось полторы тысячи казанцев, в этом, думаю, не меньше будет.

В этом году к акции присоединились около 1,5 тыс. казанцев. Фото: © Дмитрий Сивков

Как долго шла подготовка к акции?

Активно занимались две недели. Много времени ушло на подготовку свечей. Мы называем это фасовкой: в каждый стакан надо насыпать песок, и лишь потом поместить туда свечу. Это делается и для устойчивости – ветром, чтобы не сдуло, и в противопожарных целях.

Тут ведь важно, чтобы еще и дождя не было.

Да, прогноз погоды мониторили буквально каждый час. Но, вроде, все складывается хорошо. Погода за нас!

По первым ощущениям этого сказать было нельзя. Все-таки температура воздуха, особенно вечером, не смотря на дату, была не совсем летняя. Правда, со временем все это стало маловажно. Разогревать атмосферу мероприятия сначала стали творческие номера, которые наравне с профессиональными артистами представили и студенты Казанского государственного энергетического университета. Затем, после официального открытия и старта акции, когда люди стали зажигать свечи, главная площадь парка стала наполняться теплом. Теплом не только от тысяч свечей, действительно поднявших температуру, но и человеческого общения, когда незнакомые друг-другу люди становятся единым целым.

Жители Казани, пришедшие на акцию, оказались в свете фотовспышек многочисленных камер представителей различных СМИ. Фото: © Дмитрий Сивков

Немало семей были с детьми.

Мы пришли в парк просто отдыхать и оказались на такой замечательной акции. Мы с детьми в восторге. Сыновья Ильмир и Тамерлан уходить не хотят, – поделилась своими впечатлениями Олеся Могулова. – Атмосфера здесь душевная, теплая. Я бы даже сказала – мира, не смотря на само событие, которое стала отправной точкой. Когда зажигали букву «м», я мысленно повторяла: «Мир, мир, мир…»

Минута молчания Фото: © Дмитрий Сивков

Что ж, эти слова очень точно отражают происходившее в этот вечер в Парке Победы. В заключение остается лишь привести слова министр по делам молодежи РТ Рената Садыкова, сказанные им на торжественном открытии:

Искрение слова благодарности за то, что вы здесь. Вместе мы чтим память и историю, которую сегодня многие пытаются исказить или вообще уничтожить. Мы должны защищать ее, рассказывать правду.

До и после Фото: © Дитрий Сивков

Война – это не только подвиг на поле битвы, но и – трудовой. История с «Колхозником Татарии» тому подтверждение. Сегодня снова стала актуальна поддержка наших бойцов на передовой. И инициатива сабиновцев в те далекие и трудные для страны годы, должна служить нам всем примером.

Да, нам есть на кого равняться.

