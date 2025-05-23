25 мая временно прекращается движение троллейбуса №1 в Казани

25 мая 2025 года в столице Татарстана будет временно приостановлено движение троллейбуса маршрута №1. Ограничение связано с монтажом наземного пешеходного моста на участке между улицами Краснококшайская и Деловая.

Как сообщают в городской администрации, троллейбусное сообщение прекратит работу с 5:30 утра. Возобновление движения произойдет только после завершения строительных работ, о чем будет объявлено дополнительно.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют пассажирам заранее планировать альтернативные маршруты. Для удобства жителей в этот день будет усилена работа других видов общественного транспорта на данном направлении.

Напомним, что пешеходный мост строится в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения и улучшению инфраструктуры города. После ввода объекта в эксплуатацию он обеспечит безопасный переход через оживленную магистраль.