25 мая временно прекращается движение троллейбуса №1 в Казани

news_top_970_100
Город
23 мая 2025  18:41

25 мая 2025 года в столице Татарстана будет временно приостановлено движение троллейбуса маршрута №1. Ограничение связано с монтажом наземного пешеходного моста на участке между улицами Краснококшайская и Деловая.

Как сообщают в городской администрации, троллейбусное сообщение прекратит работу с 5:30 утра. Возобновление движения произойдет только после завершения строительных работ, о чем будет объявлено дополнительно.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют пассажирам заранее планировать альтернативные маршруты. Для удобства жителей в этот день будет усилена работа других видов общественного транспорта на данном направлении.

Напомним, что пешеходный мост строится в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения и улучшению инфраструктуры города. После ввода объекта в эксплуатацию он обеспечит безопасный переход через оживленную магистраль.

news_right_column_240_400
Новости
25 мая временно прекращается движение троллейбуса №1 в Казани
Раис РТ принял участие в открытии нового учебного центра «СИБУРИНТЕХ-НК»
В Казани появились новые улицы, названные в честь выдающихся деятелей культуры
Кафе «ТРЕНDИ» в Казани: для жителей Советского района города открылось новое семейное пространство
В Татарстане готовятся к межрегиональному празднику марийской культуры «Семык»
Лекарство от скуки
В Нижнекамске завершился конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Ярославский бронепоезд смял «Трактор»: «Локомотив» примерил золотые медали
Ярославский бронепоезд смял «Трактор»: «Локомотив» примерил золотые медали