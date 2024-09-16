2,5 тысячи человек пострадали в ДТП в Татарстане с начала года

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Республика
16 сентября 2024  12:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане с начала года произошло свыше 2 тысяч ДТП, в которых погибли 192 человека и 2,5 тысячи получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республике Татарстан.

Статистика показывает, что в период с сентября по декабрь количество смертей на дорогах Татарстана традиционно увеличивается. За последние пять лет в эти месяцы в среднем погибали около 130 человек.

В Казани с января по август 2023 года зарегистрировано 773 ДТП. В этих авариях погибли 18 человек, а 921 получили травмы.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и избегать рискованных маневров.

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