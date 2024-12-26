26 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Праздники в России

26 декабря в России отмечается День войск ПВО Сухопутных войск. Этот день связан с событием 1915 года, когда генерал Михаил Алексеев отдал приказ о формировании первых артиллерийских батарей для защиты от авиации противника в ходе Первой мировой войны. Эти подразделения стали основой для создания войск противовоздушной обороны, которые сегодня являются важной частью Сухопутных войск России.

Праздники в мире

В ряде стран Британского содружества, таких как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада, отмечается День подарков. Этот праздник имеет свои корни в обычае дарить страдающим людям деньги и подарки на день после Рождества. В наши дни он стал ассоциироваться со значительными скидками и распродажами в магазинах, которые начинают работать с раннего утра.

Также сегодня празднуется Международный день крупье. Этот праздник посвящен работникам игорных заведений, которые управляют азартными играми и раздают выигрыши, а также самим игрокам, стоящим по ту сторону игрового стола.

Кроме того, 26 декабря отмечаются еще несколько праздников. В Словении – День независимости и единства, в США – Фестиваль Кванза, а в Южноафриканской Республике – День доброй воли.

Кто родился 26 декабря

Сегодня отмечают день рождения известные личности. Михаил Боярский, советский и российский актер, народный артист РСФСР, отмечает свой 75-й юбилей. Он прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Старший сын», «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера».

53 года исполняется Джареду Лето — американскому актеру и музыканту, лидеру группы Thirty Seconds to Mars, известному по ролям в «Реквием по мечте».

Также сегодня свой день рождения отмечают британский актер Кит Харингтон (38 лет) и российская актриса Евгения Добровольская (60 лет). Кроме того, родились известные исторические личности: английский поэт и историк литературы Томас Грей (1716—1771) и американский писатель и художник Генри Миллер (1891—1980).