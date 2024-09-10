2,6 тысяч казанцев сделали прививку от гриппа на избирательном участке

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Город
10 сентября 2024  13:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В день выборов депутатов Госсовета Татарстана, 8 сентября, более 2,6 тысяч жителей Казани прошли вакцинацию от гриппа прямо на избирательных участках. Об этом пишет мэрия. Специально для удобства горожан на 85 участках были развернуты медицинские пункты.

Также с 26 августа в столице Татарстана работают мобильные пункты вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, расположенные возле станций метро. За это время прививку сделали уже 9,3 тысячи человек.

Мобильные пункты работают ежедневно с 8:00 до 18:00.

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