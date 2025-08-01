Скамейки и тренажеры появятся у Малого Чайкового озера в Казани

В Казани продолжается благоустройство территории Малого Чайкового озера в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время здесь установят 27 новых скамеек и пять уличных тренажеров, которые сделают отдых горожан более комфортным.

Параллельно идут работы на Большом Чайковом озере, где возводят каркас нового пирса. Вдоль береговой линии появится ограждение, а рядом разместят скамейки, урны, освещение и информационный стенд.

Напомним, что в прошлом году на Большом Чайковом озере завершился первый этап благоустройства. Тогда здесь оборудовали деревянные пирсы для наблюдения за природой, проложили пешеходные дорожки с вечерней подсветкой, открыли павильон с кофейней и высадили сотни деревьев и кустарников.