Скамейки и тренажеры появятся у Малого Чайкового озера в Казани

news_top_970_100
Город
1 августа 2025  17:11

В Казани продолжается благоустройство территории Малого Чайкового озера в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ближайшее время здесь установят 27 новых скамеек и пять уличных тренажеров, которые сделают отдых горожан более комфортным.

Параллельно идут работы на Большом Чайковом озере, где возводят каркас нового пирса. Вдоль береговой линии появится ограждение, а рядом разместят скамейки, урны, освещение и информационный стенд.

Напомним, что в прошлом году на Большом Чайковом озере завершился первый этап благоустройства. Тогда здесь оборудовали деревянные пирсы для наблюдения за природой, проложили пешеходные дорожки с вечерней подсветкой, открыли павильон с кофейней и высадили сотни деревьев и кустарников.

news_right_column_240_400
Новости
Скамейки и тренажеры появятся у Малого Чайкового озера в Казани
Рустам Минниханов стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы РТ
Минсельхозпрод РТ объявляет прием заявок на возмещение части затрат
«Я выбираю небо», K-Pop-фестиваль, лыжероллеры: куда сходить в Казани 2-3 августа
«Я выбираю небо», K-Pop-фестиваль, лыжероллеры: куда сходить в Казани 2-3 августа
Татарстан лидирует в ПФО по числу работников с зарплатой от 1 млн рублей
В «Сетевой компании» назвали причину отсутствия света в части Ново-Савиновского района
В Татарстане проверили 2,5 тысячи автомобилей на экологичность
Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа 2025 года