27 января в парке «Черное озеро» состоится всероссийский зимний фестиваль WinterFest

Жители и гости столицы смогут стать зрителями ледового шоу с известными фигуристами. Оно начнется в 17.30. На лед выйдут Илья Авербух, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Анастасия Игнатьева, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие. Представление откроет юная казанская фигуристка, обладательница бронзовой медали Кубка Нижегородской области по фигурному катанию Сати Шагалеева.

Дирекция парков и скверов города обращает внимание, что в связи с проведением фестиваля пункт проката и каток парка «Черное озеро» будут закрыты для посетителей.