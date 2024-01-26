27 января в парке «Черное озеро» состоится всероссийский зимний фестиваль WinterFest

news_top_970_100
Город
26 января 2024  09:41

Жители и гости столицы смогут стать зрителями ледового шоу с известными фигуристами. Оно начнется в 17.30. На лед выйдут Илья Авербух, Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Анастасия Игнатьева, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие. Представление откроет юная казанская фигуристка, обладательница бронзовой медали Кубка Нижегородской области по фигурному катанию Сати Шагалеева.

Дирекция парков и скверов города обращает внимание, что в связи с проведением фестиваля пункт проката и каток парка «Черное озеро» будут закрыты для посетителей. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Мой интерес к истории Юдино заразил и его жителей»
Ледовые и снежные скульптуры в Раифе выдержали капризы погоды
Ледовые и снежные скульптуры в Раифе выдержали капризы погоды
Четверть ВРП Татарстана - это вклад малого и среднего бизнеса
Татарстанцы по продолжительности жизни первые в ПФО
27 января в парке «Черное озеро» состоится всероссийский зимний фестиваль WinterFest
Автомобилистов просят убирать машины для расчистки дворов
Автомобилистов просят убирать машины для расчистки дворов
Авторов и участников жестоких роликов привлекут к ответственности
Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей