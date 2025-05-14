279 шпал и 9,5 метров рельсов заменили на казанских трамвайных путях

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Город
14 мая 2025  12:26

Специалисты муниципального предприятия «Метроэлектротранс» провели масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры. За первые недели мая рабочие демонтировали и установили почти три сотни изношенных шпал и значительный участок рельсового полотна.

Для обеспечения комфортного движения составов выполнены работы по выравниванию более 10 километров путей и профилактике 90 температурных компенсаторов. Дополнительно проведены сварочные работы: восстановлено 20 электрических соединений и заделано 10 рельсовых стыков.

Параллельно с техническим обслуживанием начаты сезонные работы по благоустройству: вдоль трамвайных маршрутов осуществляется покос травы и удаление разросшихся кустарников.

По данным предприятия, текущее состояние инфраструктуры требует серьезных инвестиций. Из 132 километров путей 70 имеют критический уровень износа. Для комплексного обновления путевого хозяйства, подстанций и кабельных сетей необходимо около 6 миллиардов рублей. Несмотря на регулярные ремонтные работы, существующих средств недостаточно для полной модернизации устаревшей инфраструктуры.

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