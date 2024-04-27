28 апреля на казанской набережной пройдет эко фестиваль

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Город
27 апреля 2024  10:05

Как сообщает мэрия города, в это воскресенье на набережной Казанки, возле экстрим парка «УРАМ», откроется экостанция. Цель которой – просветительская деятельность об организации раздельного сбора мусора и знаний о переработке мусора, а также площадка для различных эко акций в будующем. Знаменует открытие фестиваль «Следующая станция – «Эко!», который развернется на площадке станции. В ходе фестиваля для посетителей будут представлены различные мастер-классы и диджей-сет.

Начало фестиваля назначено на 10 часов утра. Кроме того, с 10 утра до 8 вечера, посетители смогут сдать мусор на переработку в мобильный пункт от сообщества «ЭкоЛогично».

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