280 млн рублей направят на проектирование второй ветки казанского метро

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Город
30 июня 2025  12:42

Власти Татарстана выделили значительные средства на подготовку к строительству новых подземных магистралей. Согласно данным государственных закупок, 280,8 млн рублей будет направлено на разработку проектной документации для первой очереди второй линии казанского метрополитена.

Государственное бюджетное учреждение «Главстрой РТ» объявило конкурс на создание технической документации, который продлится до 2 июля текущего года. Начало проектных работ запланировано на январь 2026 года, при этом предварительные расчеты должны быть завершены уже к 24 февраля.

Новая ветка метро включит в себя два ключевых участка:

  • От станции «Фучика» до «Сахарова»
  • Продление от «100-летия ТАССР» до «Республиканской клинической больницы»
  • В рамках проекта предусмотрено возведение четырех современных станций: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Эти транспортные узлы соединят пять крупных районов столицы Татарстана, значительно улучшив транспортную доступность для сотен тысяч жителей.

Проектировщикам предстоит детально проработать все инженерные системы будущего метрополитена, включая схемы электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и другие коммуникации. Особое внимание будет уделено архитектурным решениям, которые должны органично вписаться в городской ландшафт.

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