29-летняя жительница Татарстана победила смерть благодаря усилиям 30 медиков

В Республиканской клинической больнице Казани завершилась уникальная трехмесячная борьба за жизнь 29-летней Анастасии из Чистопольского района. Девушка, поступившая 18 февраля с тотальным поражением легных из-за гриппа А, смогла победить болезнь благодаря слаженной работе команды из 30 врачей и медсестер.

После недели безуспешного самолечения пациентку в критическом состоянии доставили в ЦРБ, где сразу подключили к аппарату ИВЛ. В тот же день санитарный вертолет перевез Настю в отделение реанимации РКБ. Когда стандартная терапия не дала результатов, врачи приняли решение подключить экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

«Мы сознательно отказались от медикаментозной комы, чтобы иметь возможность оперативно отслеживать состояние пациентки», – пояснил заведующий отделением реанимации Рустем Ахундов, который лично дежурил у постели Насти.

Критический момент наступил после отключения от ЭКМО, когда у пациентки развился пневмоторакс. Торакальным хирургам пришлось несколько раз оперировать девушку, удаляя поврежденные участки легких и скопившийся гной.

Несмотря на потерю 30 кг веса и тяжелое состояние, Настя демонстрировала удивительную волю к жизни.

После стабилизации состояния начался этап реабилитации – от суставной гимнастики до первых шагов. Сегодня, спустя три месяца борьбы, Анастасия готовится к выписке и встрече с 4-летней дочерью.

«Этот случай – пример того, как современные медицинские технологии, профессионализм врачей и сила духа пациента способны побеждать даже самые критические состояния», – отметила заведующая пульмонологическим отделением Екатерина Дьякова.