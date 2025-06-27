3 аварии с пострадавшими за сутки произошло в Казани

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Город
27 июня 2025  08:32

За последние 24 часа в столице Татарстана произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых получили травмы три человека. Летальных случаев не зафиксировано.

Сотрудники ГИБДД сообщают, что среди инцидентов — наезд на пешехода при перестроении, столкновение с электросамокатчиком из-за непредоставления преимущества и падение пассажира при начале движения транспортного средства.

Всего за отчетный период поступило 176 сообщений о ДТП, из которых 87 случаев оформлены через центры автоматизированной фиксации, а 31 авария с материальным ущербом зарегистрирована инспекторами на месте.

В ходе рейдовых мероприятий правоохранители задержали пять водителей в состоянии опьянения и трех лиц, управлявших транспортными средствами без соответствующих прав. К административной ответственности привлечены три пользователя электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения.

Один гражданин доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступления. 

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