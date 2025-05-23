3 ДТП с пострадавшими зафиксировано в Казани за последние сутки

По оперативным данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах столицы Татарстана произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили три человека, летальных исходов не зарегистрировано.

Анализ происшествий показывает, что в одном случае наезд на пешехода произошел при переходе проезжей части в неположенном месте, в другом — водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Третье ДТП связано со столкновением транспортных средств при движении по полосе, предназначенной для маршрутного транспорта.

Всего за отчетный период в дежурные части поступило 172 сообщения о дорожных инцидентах. Сотрудниками ГИБДД на местах происшествий оформлено 24 аварии с материальным ущербом, еще 71 случай зарегистрирован в центрах оформления ДТП.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и три гражданина, не имевших права управления. К административной ответственности привлечены четыре водителя мотоциклов, два велосипедиста и 14 лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности.

По подозрению в совершении преступлений в территориальные отделы полиции доставлены два гражданина. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.