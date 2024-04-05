3 млрд рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Татарстане

Минстрой РТ планирует реализовать комплексное развитие сельских территорий в рамках одноименной госпрограммы, утвержденной Правительством РФ. В 2024 году на эту цель выделят больше 3 млрд рублей. Полмиллиона поступит из местного бюджета, остальная часть – из федерального.

Так, запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 19 объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и реализация 4 проектов по обустройству объектов инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, сообщает Минфин РТ.