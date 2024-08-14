3 тонны пластика превратили в скамейки и урны для улиц в Казани

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Город
14 августа 2024  14:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Около 50 скамеек, урн, шахматных столов и других малых архитектурных форм из переработанного пластика установлены в разных районах Казани.

Для производства эко-мебели использовали 3 тонны пластика, собранного в пунктах приема вторсырья, а также переданного жителями города и компанией Danaflex.

Так, новые скамейки и урны появились на улице Баумана, в сквере у администрации Вахитовского и Приволжского районов, у Центра семьи «Казан». Шахматные столы установлены в парках им. Горького и «УРАМ», а также на Кремлевской набережной.

Экологичная мебель украсила также дворы ИТ-парка им. Башира Рамеева и центра современной культуры «Смена».

Как отмечают создатели проекта, мастерская Qullar, до конца августа в городе установят еще несколько беседок, лавок и кашпо из вторсырья.

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