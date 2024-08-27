30 августа после салюта в Казани запустят дополнительные рейсы автобусов и спецподачу

В связи с празднованием Дня города и Дня республики, 30 августа в расписании общественного транспорта Казани появятся дополнительные рабочие часы. Об этом сообщает мэрия города.

С 12:00 до 23:30 будут курсировать дополнительные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты, чтобы обеспечить удобное перемещение жителей и гостей города.

Метрополитен будет работать по пиковому режиму рабочего дня с 9:00 до 23:30.

Специально для удобства горожан после праздничного салюта будет организована спецподачу транспорта. Автобусы будут ждать пассажиров с 20:30 на следующих остановках:

Местный проезд между ЦУМом и Дворцом спорта (автобусы №30 и №10а)

Остановка «Цирк» (автобусы №№22, 28а, 89)

Остановка «Молодежный центр» (автобусы №№6, 22, 28а, 33, 35а, 47, 74, 89, 90)

Остановка «Энергетический университет» (автобусы №№6, 15, 22, 29, 35, 36, 47, 45, 60, 62, 72, 75, 89)

Остановка «Центральный стадион» (автобусы №№6, 15, 29, 35, 47, 75)

Комитет по транспорту города Казани просит горожан планировать свои маршруты заранее и пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок на дорогах.