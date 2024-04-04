31-летнего казанца осудят за пять ножевых ударов по своему собутыльнику

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело на казанца, который пытался убить своего товарища.

Установлено, что в минувшее воскресенье в одной из квартир дома № 28 по улице Дементьева города Казани в процессе распития спиртных напитков между двумя местными жителями произошла ссора.

31-летний мужчина нанес ножом несколько ударов по различным частям тела своему оппоненту. Однако не смог завершить свои преступные действия ввиду приезда сотрудников скорой медицинской помощи, вызванных обеспокоенными соседями.

Подозреваемый задержан.