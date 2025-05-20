31 мая в Казани состоится «Зеленый марафон»

31 мая экстрим-парк «Урам» станет площадкой для масштабного спортивного праздника, сообщает сайт мэрии города. Участникам «Зеленого марафона» предложат на выбор четыре дистанции – от 600 метров до 10 километров.

Помимо забегов, гостей ждет насыщенная развлекательная программа. Профессиональные спортсмены из регби-клуба «Стрела-Казань» и футбольного «Сокола» проведут мастер-классы. Поклонники уличной культуры смогут посетить занятия по скейтбордингу, BMX и хип-хоп танцам.

Особое внимание организаторы уделили экологической составляющей. В специальной зоне можно будет создать арт-объекты из вторсырья, украсить одежду экопринтами или освоить выращивание микрозелени.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат казанские исполнители, работающие в жанрах рэп, инди и R&B.

Для участия в забеге необходимо предъявить медицинскую справку. Регистрация будет открыта в день мероприятия с 7:00 как в онлайн формате, так и в самом парке. Старт марафона запланирован на 9:00.