31 млн рублей налоговых недоимок выявили у казанской строительной компании

В Казани возбуждено уголовное дело против руководства местной строительной организации, подозреваемого в крупном налоговом мошенничестве. По данным следствия, с 2020 по 2023 год директор и учредитель компании искусственно занижали налоговую базу через фиктивные сделки с 13 контрагентами.

Оперативники МВД совместно с налоговой службой в ходе проверки установили, что общая сумма неуплаченного НДС превысила 31 миллион рублей. Для сокрытия доходов руководители вносили ложные сведения в отчетные документы.

Следственный комитет Татарстана квалифицировал действия бизнесменов по статье «Уклонение от уплаты налогов группой лиц». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся обыски в офисах компании и у подозреваемых для сбора дополнительных доказательств.