31 млн рублей налоговых недоимок выявили у казанской строительной компании

news_top_970_100
Город
27 июня 2025  17:51

В Казани возбуждено уголовное дело против руководства местной строительной организации, подозреваемого в крупном налоговом мошенничестве. По данным следствия, с 2020 по 2023 год директор и учредитель компании искусственно занижали налоговую базу через фиктивные сделки с 13 контрагентами.

Оперативники МВД совместно с налоговой службой в ходе проверки установили, что общая сумма неуплаченного НДС превысила 31 миллион рублей. Для сокрытия доходов руководители вносили ложные сведения в отчетные документы.

Следственный комитет Татарстана квалифицировал действия бизнесменов по статье «Уклонение от уплаты налогов группой лиц». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся обыски в офисах компании и у подозреваемых для сбора дополнительных доказательств.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан и Беларусь укрепляют сотрудничество на молодежном форуме
31 млн рублей налоговых недоимок выявили у казанской строительной компании
На сколько в Казани увеличатся тарифы на ЖКУ с 1 июля
На сколько в Казани увеличатся тарифы на ЖКУ с 1 июля
В Казани введут временные ограничения движения в День молодежи
Артём Чмыхов стал игроком «Нефтехимика»
Казанский школьник завоевал золото на олимпиаде по кибербезопасности
В Татарстане завершили ремонт гидросооружений в двух селах
На VK Fest в Казани проданы все билеты