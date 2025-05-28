325 самокатов эвакуировали в Казани за нарушение правил парковки

Второй день подряд в Казани продолжаются масштабные рейды по контролю за соблюдением правил парковки электросамокатов. В ходе утренней проверки, охватившей центральные улицы города, было эвакуировано 340 единиц техники, включая 325 электросамокатов и 15 велосипедов, сообщает сайт мэрии.

Проверочные мероприятия проходили на улицах Гоголя, Жуковского, Щапова, Маяковского, Чернышевского, Джалиля, а также Профсоюзной, Пушкина, Бутлерова, Островского и Тихомирного. Нарушившие правила парковки средства индивидуальной мобильности были перемещены на временный штрафстоянку.

Стоит отметить, что с начала сезона в историческом центре Казани действует запрет на парковку кикшерингового транспорта. Это решение было принято после многочисленных жалоб горожан на хаотично оставленные самокаты и небезопасное передвижение по тротуарам. В результате количество разрешенных парковочных мест сократилось с 1916 до 1443, при этом сервисы остались доступны в других районах города.

В рейде участвовали представители транспортного комитета, административно-технической инспекции, административных комиссий и ГИБДД. Компании-операторы смогут вернуть свою технику только после оплаты штрафов за нарушения.

Напомним, что в Казани действуют строгие правила использования электросамокатов:

запрещено передвижение лицам младше 16 лет

максимальная скорость ограничена 20 км/ч

на 486 специальных участках (возле школ, детсадов, парков) скорость не должна превышать 10-15 км/ч

запрещена перевозка пассажиров

пешеходы всегда имеют приоритет

Вчерашний первый рейд уже показал результаты — было эвакуировано 304 самоката, оставленных в запрещенных зонах центра города. Власти отмечают, что подобные проверки будут продолжены для наведения порядка в сфере микромобильного транспорта.