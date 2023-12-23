3,3 тысячи жителей Татарстана прошли переобучение в рамках нацпроекта «Демография»

С начала 2023 года 8,4 тыс. жителей Татарстана приступили к обучению в рамках национального проекта «Демография». Больше всего женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, воспользовались возможностью переобучения - 3 356 человек.

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Республика
23 декабря 2023  18:06
Автор:
Владислав Косолапкин

Также новую профессию осваивают 2 330 человек в возрасте 50 лет и старше. По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, наиболее популярными направлениями для переобучения являются IT, программирование, менеджмент, маркетплейсы, дизайн и другие.

В 2022 году обучение по нацпроекту прошли 9 173 жителя республики, включая 1 687 человек в возрасте 50 лет и старше, и 2 777 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет.

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана до 2024 года. Ее цель - содействие занятости отдельных категорий граждан через организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

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