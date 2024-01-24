34 многодетные семьи Татарстана переехали в новое жилье от Госжилфонда в 2023 году

Жилье было предоставлено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Многодетные семьи в Татарстане получили новые благоустроенные квартиры в социальных домах, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ. Все квартиры имеют чистовую отделку, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, а также счетчиками учета воды (газа) и электроэнергии. Некоторые семьи получили сразу несколько квартир. Например, семья Ермолаевых из Чистополя с семью детьми стала обладателем четырех однокомнатных квартир. Семья Моховых из Заинского района, воспитывающая шестерых детей, получила три однокомнатные квартиры.

Планируется, что к 2024 году в Татарстане будет обеспечено жильем 28 семей, воспитывающих не менее пяти детей.