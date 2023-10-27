34% татарстанцев вакцинировались от гриппа

«На сегодняшний день вакцины по республике достаточно. С учетом того, что сейчас у нас ситуация спокойная и случаи гриппа не регистрируются – самое благоприятное время для получения вакцинации против гриппа», - прокомментировала она.

В РТ идет кампания по вакцинации от гриппа. За прошедшую неделю в республику поступило 340 тысяч доз вакцины. Медицинские работники охвачены вакцинацией на 100%, а работники образования – на 86%. Категория дошкольников и школьников привита на 70%. Особое внимание уделено группам риска: жителям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и студентам.