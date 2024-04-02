37-летнего сбытчика наркотиков задержали в Татарстане

В Альметьевске полицейские задержали сбытчика наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Отмечается, что это местный житель в возрасте 37 лет. Оперативники в ходе досмотра изъяли у него наркотик массой 347,6 грамм, а также электронные весы и упаковочный материал.

Задержанный «сдал» место закладки, откуда позже изъяли еще 69,39 грамм синтетики. Тот же товар был найден и в его квартире при обыске.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.5 УК РФ», – пишут в ведомстве.