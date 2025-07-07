38% домов Казани готовы к отопительному сезону

В столице Татарстана полным ходом идет подготовка жилого фонда к предстоящей зиме. По последним данным, около 38% многоквартирных домов с центральным отоплением уже полностью готовы к новому отопительному сезону. Это 2092 здания из 5560.

Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на еженедельном оперативном совещании, работы идут с разной интенсивностью в различных районах города. Наибольший прогресс достигнут в Советском районе, где подготовлено 48,2% домов, тогда как в Кировском и Московском районах этот показатель пока составляет около 25%, сообщается на сайте мэрии Казани.

В этом году процесс подготовки к зиме проходит по обновлённым правилам. Теперь тщательной проверке подлежит не только состояние тепловых сетей, но и готовность каждого отдельного дома. Для получения паспорта готовности необходимо предоставить расширенный пакет документов – до 29 позиций для поставщиков тепла и 19 для потребителей.

Городские власти поставили чёткие сроки: к 1 сентября должны быть готовы все системы теплоснабжения, а к 15 сентября необходимо завершить оформление документов на все жилые дома. Всего предстоит проверить более 16 тысяч объектов, включая 6003 многоквартирных дома.

