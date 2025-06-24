4 аварии с пострадавшими произошли за сутки в Казани

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана произошло 4 ДТП с пострадавшими. К счастью, обошлось без смертельных случаев.

По данным ГИБДД, основные причины аварий:

несоблюдение безопасной дистанции (2 случая)

выезд на встречную полосу

непредоставление преимущества при выезде с прилегающей территории

Всего за сутки в дежурную часть поступило 172 сообщения о дорожных происшествиях. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 32 аварии на местах, еще 82 случая зарегистрированы в центрах оформления ДТП.

В ходе рейдов задержаны:

8 водителей в состоянии опьянения

6 лиц, управлявших транспортом без прав

К административной ответственности привлечены:

1 мотоциклист

5 велосипедистов

5 владельцев электросамокатов

Двое граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.