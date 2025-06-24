4 аварии с пострадавшими произошли за сутки в Казани

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана произошло 4 ДТП с пострадавшими. К счастью, обошлось без смертельных случаев.
По данным ГИБДД, основные причины аварий:
- несоблюдение безопасной дистанции (2 случая)
- выезд на встречную полосу
- непредоставление преимущества при выезде с прилегающей территории
Всего за сутки в дежурную часть поступило 172 сообщения о дорожных происшествиях. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 32 аварии на местах, еще 82 случая зарегистрированы в центрах оформления ДТП.
В ходе рейдов задержаны:
- 8 водителей в состоянии опьянения
- 6 лиц, управлявших транспортом без прав
К административной ответственности привлечены:
- 1 мотоциклист
- 5 велосипедистов
- 5 владельцев электросамокатов
Двое граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.