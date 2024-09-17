40% казанцев заявили, что современная медицина стала лучше, чем 10 лет назад

40% казанцев считают отечественную медицину более качественной и современной по сравнению с уровнем десятилетней давности, сообщают специалисты SuperJob.

Чаще позитивную динамику отмечают женщины и респонденты в возрасте до 34 лет. При этом каждый пятый опрошенный не заметил существенных изменений в сфере здравоохранения за последнее десятилетие.

В целом, жители Казани поставили доступности медицинских услуг в городе оценку 3,4 балла из 5, а качеству — 3,3 балла. Любопытно, что наиболее высоко оценили доступность и качество медицинской помощи граждане с доходом до 50 тысяч рублей.