40% казанцев заявили, что современная медицина стала лучше, чем 10 лет назад

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Город
17 сентября 2024  11:46
Автор:
Эндже Гарафиева

40% казанцев считают отечественную медицину более качественной и современной по сравнению с уровнем десятилетней давности, сообщают специалисты SuperJob.

Чаще позитивную динамику отмечают женщины и респонденты в возрасте до 34 лет. При этом каждый пятый опрошенный не заметил существенных изменений в сфере здравоохранения за последнее десятилетие.

В целом, жители Казани поставили доступности медицинских услуг в городе оценку 3,4 балла из 5, а качеству — 3,3 балла. Любопытно, что наиболее высоко оценили доступность и качество медицинской помощи граждане с доходом до 50 тысяч рублей.

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