40-летние теплосети под Казанью готовят к отопительному сезону

В этом году планируется заменить 64 километра коммуникаций, особое внимание – теплосетям, износ которых приближается к критическому. Пресс-служба мэрии пишет, что Ильсур Метшин лично проинспектировал проведение работ.

Один из самых крупных участков, где кипит работа – пересечение улиц Восстания и Васильченко. Здесь меняют 600 метров трубопровода диаметром 720 мм, проложенного еще в 1985 году. От его состояния зависит теплоснабжение 64 тысяч жителей Московского района, школ, детских садов и больниц.

Износ старых труб превысил 60%, что создавало риски для бесперебойного теплоснабжения горожан. Замена позволит повысить надежность городской инфраструктуры и обеспечить комфортные условия проживания.

На объекте задействовано 15 специалистов и современная спецтехника. В настоящее время работы выполнены на 90%. Так, демонтирован старый трубопровод, смонтирован новый, выполнена изоляция стыков. В ближайшее время строители планируют завершить обратную засыпку и благоустройство территории.

Всего в этом году Казанские теплосети заменят 26 км труб на 78 участках. Помимо этого, будет обновлено 23 км водопроводных и 15 км электрических сетей. Однако, как отметил мэр, город очень рассчитывает на старт республиканской программы по замене инженерных коммуникаций, анонсированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Износ 4 тысяч километров коммунальных сетей, пролегающих под Казанью, в среднем превышает 70%.