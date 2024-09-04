40 регионов встретятся в Казани на конференции по цифровизации культурного наследия

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Город
4 сентября 2024  14:58
Автор:
Эндже Гарафиева

III Всероссийская конференция «Наследие в цифре» пройдет в Казани 9-10 сентября в рамках форума Kazan Digital Week 2024. Как сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, конференция соберет делегации из 40 регионов России. Среди них – руководители профильных ведомств, ректоры вузов и эксперты в сфере цифровых технологий.

Акцент в этом году будет сделан на самых острых и актуальных вопросах таких, как цифровизация архивных фондов и совершенствование систем учета объектов культурного наследия.

Глава комитета подчеркнул, что Татарстан уже добился значительных успехов в цифровизации сферы охраны памятников. В качестве примера он привел перевод 15 государственных услуг в электронный формат, что значительно упростило взаимодействие с гражданами и организациями.

Особое внимание на конференции будет уделено и внедрению единой кадастровой карты с информацией об обременениях на объекты недвижимости. Татарстан успешно справился с этой задачей в рамках пилотного проекта и готов делиться опытом, подчеркнул Гущин.

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