40 тонн самого необходимого отправил Татарстан в ДНР и ЛНР

Ему удалось пообщаться с ними лично и узнать, какую помощь может оказать Нижнекамск им и их семьям.

«В первую очередь, я каждого провожал сам, и хочется каждого увидеть живым и здоровым. Для меня это дело чести — увидеть их. Хочу понять настрой ребят, узнать, как они чувствуют себя. В Лисичанске необходимо оценить, какая помощь необходима», — сказал глава города и района.

Среди передаваемого груза были: вещи первой необходимости, продукты питания, 10 тонн муки, а также сладости для новогодних подарков детям из ЛНР и ДНР, одежда, лекарства, средства гигиены и хозяйственные принадлежности, строительные материалы для восстановления города, отдельно для донецкого госпиталя и Дома инвалидов — инвалидные коляски, костыли, трости, средства гигиены, одежда и обувь. Для военнослужащих-земляков Нижнекамск направил электрогенераторы, окопные свечи, лекарства, одежду, продукты, строительные материалы. Общий вес гуманитарного груза составил 40 тонн. Примерная его стоимость – 10 млн рублей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.