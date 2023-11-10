40 тысяч татарстанцев проверили свои знания Конституции

В преддверии празднования Дня Конституции РФ пройдет Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!» с призовым фондом 1,5 млн. рублей. Пройти тест можно до 25 ноября.

news_top_970_100
Республика
10 ноября 2023  14:03
Автор:
Владислав Косолапкин

В конкурсе могут принять участие россияне от 18 лет на сайте constitution.er.ru. На сегодняшний день к нему присоединились уже 40 тысяч татарстанцев.

Участники могут пройти тест только один раз, выбирая один верный ответ из нескольких вариантов на каждый из 10 вопросов об основах Конституции. Время для прохождения - 10 минут. Победители определятся среди тех, кто ответит правильно на все вопросы в кратчайшее время. Все участники получат сертификат об участии на электронную почту, а 10 участников с наибольшим количеством баллов получат ценные призы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин прокомментировал грядущий юбилей основного закона страны: «Права и свoбоды наших граждан гарантированы Кoнституцией. Они незыблемы. Мы никoгда не должны об этoм забывать».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Нацпроект «Производительность труда» принес в РТ эффект на 20 млрд рублей при вложениях в 637 млн
Медицинские учреждения Казани вошли в ТОП-10 Всероссийской премии ПроДокторов-2023
Годовой план по сдаче соципотечного жилья в РТ завершен на 91%
40 тысяч татарстанцев проверили свои знания Конституции
В Татарстане мужчина оставил двух пенсионерок без жилья и отправился за решетку
Казанский парк «Малое Чайковое озеро» вошел в шорт-лист Международной премии городских инноваций
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявляет отбор для граждан ведущих ЛПХ
Раис РТ выразил признательность жителям республики за помощь Газе