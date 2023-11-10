40 тысяч татарстанцев проверили свои знания Конституции

В конкурсе могут принять участие россияне от 18 лет на сайте constitution.er.ru. На сегодняшний день к нему присоединились уже 40 тысяч татарстанцев.

Участники могут пройти тест только один раз, выбирая один верный ответ из нескольких вариантов на каждый из 10 вопросов об основах Конституции. Время для прохождения - 10 минут. Победители определятся среди тех, кто ответит правильно на все вопросы в кратчайшее время. Все участники получат сертификат об участии на электронную почту, а 10 участников с наибольшим количеством баллов получат ценные призы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин прокомментировал грядущий юбилей основного закона страны: «Права и свoбоды наших граждан гарантированы Кoнституцией. Они незыблемы. Мы никoгда не должны об этoм забывать».