400 млн рублей направят на питание в детсадах Татарстана

news_top_970_100
Республика
25 марта 2025  15:15

В 2025 году 10 районов Татарстана получат 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных учреждениях. Средства распределят между 375 детскими садами, которые посещают более 2,3 млн детей.

Выработаны следующие суточные нормы на ребенка:
• 135,49 руб. – для детей 2 мес.-3 лет
• 170,64 руб. – для детей старше 3 лет

Всего будет закуплено 180 видов продуктов, включая мясо, рыбу, молочные изделия, фрукты и овощи. Прием заявок от поставщиков продлится до 7 апреля.

«Конкурсный отбор гарантирует качественное питание для детей по оптимальным ценам», – отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Программа охватит Арский, Атнинский, Балтасинский и другие районы республики.

news_right_column_240_400
Новости
Минниханов: Мигранты нужны экономике, но важна их адаптация
Казань может стать следующим городом для сбора биометрии иностранцев в аэропорту
400 млн рублей направят на питание в детсадах Татарстана
Альметьевск направит 100 млн рублей на ремонт детсадов и школьных столовых
В Казани хотят заставить согласовывать граффити и рекламы на стройплощадках
Весенний авитаминоз: как правильно питаться в межсезонье
На набережной Казанки построят 3,5-километровую беговую дорожку
Гостей Науруза угощали сумаляком