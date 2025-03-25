400 млн рублей направят на питание в детсадах Татарстана

В 2025 году 10 районов Татарстана получат 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных учреждениях. Средства распределят между 375 детскими садами, которые посещают более 2,3 млн детей.

Выработаны следующие суточные нормы на ребенка:

• 135,49 руб. – для детей 2 мес.-3 лет

• 170,64 руб. – для детей старше 3 лет

Всего будет закуплено 180 видов продуктов, включая мясо, рыбу, молочные изделия, фрукты и овощи. Прием заявок от поставщиков продлится до 7 апреля.

«Конкурсный отбор гарантирует качественное питание для детей по оптимальным ценам», – отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Программа охватит Арский, Атнинский, Балтасинский и другие районы республики.