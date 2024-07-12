41-летний рыбак утонул во время купания на Волге

В Спасском районе Татарстана 41-летний рыбак утонул в Волге. Как стало известно, двое мужчин из Камско-Устьинского района отправились на рыбалку на остров Кудрявый.

Один из них решил искупаться, но захлебнулся и утонул. Второй рыбак, увидев, что его товарищ тонет, бросился на помощь. Он смог вытащить мужчину из воды, но, к сожалению, было уже поздно – рыбак скончался.

Спасатели напоминают быть осторожным на воде, не купаться в неопределенных местах, а также не пренебрегать правилами безопасности.