439 объектов социальной инфраструктуры ремонтируют в Татарстане

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Республика
24 мая 2025  12:01

В Татарстане продолжается масштабная программа ремонта объектов социальной инфраструктуры. По данным министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, в настоящее время ведутся работы на 213 образовательных и 226 медицинских учреждениях, сообщает сайт Раиса Татарстана.

Так, на совещании под председательством главы РТ Рустама Минниханова с участием руководства республики озвучены текущие показатели выполнения работ. В сфере образования завершено 45% ремонтов в общеобразовательных учреждениях, 99% работ в школьных функциональных зонах. В здравоохранении отремонтировано 77% фельдшерско-акушерских пунктов и 76% пунктов раздачи детского питания.

Отмечается, что особое внимание уделяется капитальному ремонту 911 многоквартирных домов с общим объемом финансирования 11,3 млрд рублей. Параллельно ведется благоустройство общественных территорий - уже проголосовало более 294 тысяч жителей республики.

Программы ремонта реализуются в рамках национальных проектов и региональных инициатив, охватывая все муниципальные образования Татарстана.

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