4,5 млн рублей уйдёт на санаторно-курортное лечение татарстанцев

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Республика
1 апреля 2024  09:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Фонд пенсионного и социального страхования Татарстана опубликовал на сайте госзакупок тендер на осуществление медицинской реабилитации. Исполнителю предлагается 4,5 млн рублей.

Отмечается, что один татарстанец проведёт в санатории 21 день. Программа будет рассчитана на болезни нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, а также костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Путевку получат работники субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

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