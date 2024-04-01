4,5 млн рублей уйдёт на санаторно-курортное лечение татарстанцев

Фонд пенсионного и социального страхования Татарстана опубликовал на сайте госзакупок тендер на осуществление медицинской реабилитации. Исполнителю предлагается 4,5 млн рублей.

Отмечается, что один татарстанец проведёт в санатории 21 день. Программа будет рассчитана на болезни нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, а также костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Путевку получат работники субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.