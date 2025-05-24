463 млн рублей направят на реконструкцию трассы в РТ Казань — Боровое Матюшино

В Лаишевском районе Республики Татарстан планируется масштабная реконструкция участка автодороги Казань — Боровое Матюшино. На эти цели из республиканского бюджета выделено 463,3 млн рублей, согласно данным, опубликованным на портале госзакупок.

Проектом предусмотрено обновление 6-километрового отрезка дороги. В первую очередь подрядчик выполнит комплексные проектно-изыскательские работы, включающие инженерно-геодезические, геологические и экологические исследования, а также археологические изыскания.

Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс», выступающее заказчиком работ, установило жесткие сроки реализации проекта. Проектная документация должна быть готова до 20 августа 2025 года, а все строительно-ремонтные работы необходимо завершить до 28 ноября 2025 года.

Данный проект является частью масштабной программы обновления дорожной инфраструктуры Татарстана. Ранее на капитальный ремонт дорог общего пользования в республике было выделено 136 млн рублей.