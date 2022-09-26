 49 пенсионерам Казани исполнилось более 100 лет
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49 пенсионерам Казани исполнилось более 100 лет

80-летний рубеж перешагнул 49 841 житель города.

Город
26 сентября 2022  10:32
Автор:
Дамира Хайрулина

Среди долгожителей Казани 49 человек, которым исполнилось 100 и более лет, об этом сообщила сегодня в ходе делового понедельника заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«80-летний рубеж перешагнул 49 841 житель Казани, 49 казанцам в этом году исполняется 100 и более лет. Среди них 44 женщины и 5 мужчин», - сказала Сагитова, отметив, что за последние 5 лет количество граждан, переступивших 80 -летний рубеж увеличилось более чем на 9 тыс. человек.  

С 1 по 10 октября в Казани пройдут мероприятия, приуроченные декаде пожилых людей.

 

Спикер напомнила, что в городе с 1 по 10 октября будут проходить мероприятия, посвященные декаде пожилых людей. Так, Управлением культуры в этот период будет реализованы мероприятия в рамках социального проекта «Жизнелюб». В учреждениях молодежной политики запланированы 27 мероприятий с предполагаемым охватом более 800 человек.

С 1 по 10 октября во всех муниципальных музеях города пенсионерам вход свободный.

«С 1 по 10 октября во всех муниципальных музеях города пенсионерам вход свободный», – сказала Сагитова.  

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